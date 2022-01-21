Глава района на Ямале рассказал о нападении собаки на ребёнка

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский рассказал о случае нападения собаки на ребёнка в Се-Яхе в своём аккаунте в инстаграм 21 января 2022 года. Он уточнил, что ЧП случилось на прошлой неделе.

«Малыш играл на улице, когда на него напало животное. Итог: рваная рана на лице от укуса, несколько швов и курс уколов. Сейчас шестилетний Арсентий идет на поправку. В Ямальском районе с начала года это уже третий случай, когда по причине халатного отношения к содержанию животных страдают люди. С владельцами собак проведены беседы, они несут ответственность за случившееся», – уточнил глава.

Он попросил жителей района не отпускать питомцев на улицу на самовыгул. А тем, кто увидел бродячих псов, он советует звонить в МП «Полюс» по телефону 3-07-51.

Отец ребёнка ранее написал пост в соцсетях, в котором просил помощи, чтобы найти агрессивное животное: «Кому обращаться по поводу собак? Я не могу найти эту собаку, чтоб убить. А хозяин хз кто. Укусила моего ребенка прямо в лицо. Ребенок говорит что серая, но я не знаю точно. Заранее предупреждаю,если ребенок скажет вот она,пеняй на себя хозяин собаки. Приму все меры», – указал автор сообщения. Впоследсвии он указал в группе «Подслушано в Сеяхе», что хозяин пса, укусившего ребёнка, пришёл к нему сам и сообщил, что питомца уже усыпили.

Недавно случай нападения собаки на беременную женщину зафиксирован в Лабытнанги.

Перед новым годом глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что действующее законодательство не позволяет сократить число нападений на ямальцев. Дело в том, что бродячих собак после стерилизации отправляют обратно на улицу. Там они сбиваются в стаи и ведут себя агрессивно.

Ямальский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»