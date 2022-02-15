В Лабытнанги активисты обратились в полицию из-за подозрений в отравлении бродячих собак

Зоозащитники в Лабытнанги обеспокоены случаями гибели собак на улицах – общественники подозревают, что кто-то намеренно травит безнадзорных животных. В своих группах они разместили объявление для владельцев четвероногих питомцев с предупреждением, а также обратились в полицию. Об этом агентству «Новый День» сообщила соучредитель общественной организации «Ковчег» Светлана. Общественники управляют приютом «КотоПёс» в городе.

«В городе травят собак. По адресам Гагарина, 40, Дзержинского, 2травят собак, уже есть два зафиксированных случая», – написали в группе активисты.

Как пояснила Светлана, собак с признаками отравления нашли и доставили в приют неравнодушные жители Лабытнанги. Но спасти животных не удалось: одна собака погибла по пути в ветклинику, вторая – буквально на руках у ветеринара. В качестве доказательства того, что собаки отравлены, зоозащитники опубликовали видео с мучениями четвероногих. Как уточняют в приюте, симптомы очень похожи на отравление препаратом для лечения туберкулёза.

«Мы подали заявление в полицию, с нами уже связался участковый», – рассказала Светлана.

Обе погибшие собаки были без бирок, не исключено, что у них были владельцы. Потому что все отловленные на улице животные проходят биркование.

По словам Светланы, сейчас приют «КотоПёс» в Лабытнанги заполнен под завязку. Зоозащитники планируют расширение: это стало возможным в том числе и благодаря гранту. «Мы хотим расширить приют и содержать там как можно больше животных, не выпуская их на улицу. Чтобы в том числе снизить социальную напряжённость и тревоги граждан, которые боятся бездомных собак», – пояснила Светлана.

Общественница поддерживает ужесточение ответственности для хозяев, которые не следят за питомцами и отправляют их на самовыгул. Такие нормы разрабатывает сейчас региональное правительство.

«До вступления в силу новых правил, более гуманных, которые запрещают умерщвлять отловленных животных, владельцы побаивались отпускать питомцев на самовыгул. Но сейчас некоторые недобросовестные жители намеренно отправляют собак на улицу и дожидаются отлова – в приюте собак стерилизуют, ставят прививки. Таким образом недобросовестные хозяева экономят на своих питомцах. Нужно работать в нескольких направлениях, но штрафы, скорее всего, изменят ситацию к лучшему», – говорит общественница.

Напомним, в службе ветеринарии Ямала рассчитывают, что новые штрафы для таких жителей вступят уже летом – пока что инициатива проходит необходимые для принятия закона этапы.

Такая же мера обсуждается и на федеральном уровне.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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