Массовым убийством собак в посёлке Панаевск занялась полиция

Полиция занимается проверкой обстоятельств массового убийства собак в посёлке Панаевск Ямальского района. Видеодоказательства массовой расравы над четвероногими были опубликованы в группе «Панаевск LIVE» «Вконтакте». На съёмах на снегу лежат несколько замороженных трупов животных. Среди них автор видео нашёл и своего пропавшего пса. В комментариях подписчики группы написали, что собак умертвили дротиками.

Официальные представители администрации района под видео оставили комментарий: «Жестокое обращение с животными в Панаевске уже расследуется сотрудниками полиции. Виновные будут привлечены к ответственности».

Стоит отметить, что полиция ещё ни разу не сообщила о ракрытии убийства собак, хотя таких случаев на Ямале было огромное множество.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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