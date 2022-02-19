В Салехарде неизвестные выстрелили в собаку на улице

В Салехарде ищут злоумышленника, который выстрелил в собаку на улице.

«Ищем людей, ставших свидетелями жестокого обращения с животным. Ориентировочно в период с 14 по 16 февраля неизвестное лицо выстрелило в собаку из огнестрельного оружия! Животное получило тяжелое увечье», – написано в посте группы «В Салехарде» «Вконтакте».

Ранее в Лабытнанги зоозащитники сообщили о подозрении на отравление собак на улице. Обе собаки скончались.

ЧП происходят на фоне обсуждения на федеральном и региональном уровне поправок в законодательство и учащения нападения собак на людей. В том числе предлагается запретить самовыгул собак, а также разрешит умерщвление безнадзорных животных в некоторых случаях.

Салехард, Наталья Ефремова

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