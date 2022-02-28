В Губкинском жители просят полицию проверить обстоятельства отравления собаки

В Губкинском жители подали заявление в полицию из-за гибели собаки на улице – очевидцы полагают, что животное отравили. ЧП случилось 26 февраля. Собаку в агонии обнаружили на территории медгородка. Прохожие сообщили о ней общественникам организации «Доброе сердце». Собаку забрали, но спасти её не удалось. Это уже третье ЧП за месяц с животными. В Лабытнанги предположительно от отравления скончались две собаки. В Салехарде неизвестный выстрелил в собаку и тяжело ранил.

«За собакой сразу после звонков жителей на место происшествия мы поехали вместе с городским ветеринаром. Жители города помогли с медикаментами. Но, к сожалению, мы не успели, собака погибла. Возможно, если бы очевидцы позвонили минут на 15 раньше, она была бы жива. Признаки отравления налицо – судороги, пена изо рта. Знаю, что жители подали заявление в полицию. Все необходимые для проведения проверки материалы есть, можно провести экспертизы и выяснить причину смерти. Но прошло уже два дня, а ко мне до сих пор никто не приходил. Раньше я сама писала в полицию заявления о жестоком обращении с животными. Реакции также не было», – рассказала председатель общества защиты животных «Доброе сердце» Олеся.

Она поясняет: погибшая собака была биркованной, в городе её все знали. Агрессии животное не проявляло.

Инцидент заставил общественников обратиться к жителям Губкинского с просьбой внимательно следить за питомцами.

Отравления и убийства собак могли быть спровоцированы общественной дискуссией о нападении уличных животных на людей: в последнее время таких сообщений становится больше. А вот число собак на улицах не уменьшается. Отчасти причина в том, что животных выпускают гулять самостоятельно.

Городской приют заполнен на 100%. Сейчас там 220 собак и 120 кошек. С июля 2021 года животных на улицу не выпускают вообще, даже тех, кто не проявляет агрессии. «Такое решение приняла администрация города. Однако средства из бюджета выплачиваются только на содержание животных в течение первых 30 дней. То есть всё остальное время животные в приюте живут за счёт пожертвований граждан и организаций », – уточнила Олеся в беседе с агентством.

По словам общественницы, в приюте очень много работы. Волонтёры надеются, что новое оборудование, купленное на средства окружного гранта, поможет разгрузить сотрудников и добровольцев. «Каждый день для питания животных нужно варить 500 литров каши. Сейчас мы её варим в больших кастрюлях, но благодаря гранту смогли закупить специальную промышленную пароварку, которая готовит сразу 250 литров каши. Оборудование скоро поступит в приют», – рассказывает Олеся.

Общественница также обращает внимание на проблему самовыгула собак. «Чаще всего агрессию по отношению к людям проявляют собаки на самовыгуле», – отмечает собеседница.

Отметим, на Ямале готовятся поправки в законодательство, которые ужесточат штрафы для владельцев, которые отпускают собак на самовыгул. Кроме того, на федеральном уровне обсуждается ужесточение законодательства и отказ от принципа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что гуманные методы обращения с бродячими собаками завели Ямал в тупик. Предлагается рассмотреть варианты возможного умерщвления собак, например, агрессивных.

Губкинский, Юлия Фролова

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