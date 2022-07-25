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Понедельник, 25 июля 2022, 19:14 мск

Новости Ямал

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В Надыме в жилом дворе убили собаку

В Надыме неизвестные убили собаку с биркой. Как пишут в соцсетях жители города, ЧП случилось в ночь на 25 июля 2022 года.

«В ночь с 24 на 25 июля. В черте города, а именно во дворе Геологоразведчиков 1, была застрелена собака с биркой. На место происшествия была вызвана полиция. Очевидцами было написано заявление о стрельбе в жилом районе. Ведётся следствие. Просьба опубликовать данное видео или фотографию без комментариев. Это история однозначно будет предана огласки в СМИ», – говорится в посте группы «Злой и добрый надымчанин» «Вконтакте».

В пресс-службе МВД ЯНАО изданию «МК-Ямал» сообщили, что проводят проверку. «Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по Надымскому району. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сказали в ведомстве.

фото – группа «Злой и добрый надымчанин» «ВК»

Отметим, это далеко не первый случай убийства животных на улицах Ямала.

В Салехарде неизвестный выстрелил в собаку, в Лабытнанги находили отравленных животных.

О том, чем закончилась проверки МВД по этм фактам, ничего не известно.

Надым, Наталья Ефремова

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