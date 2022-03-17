В Лабытнанги нашли ещё одну отравившуюся собаку

В Лабытнанги снова нашли отравленную собаку на улице. Об этом сообщает центр для животных «Ковчег». «Дорогие друзья, печальная новость. Обнаружена очередная собака с признаками отравления. Собака погибла на месте», – написано в группе сообщества 16 марта 2022 года.

В феврале 2022 года общественники Лабытнанги уже делали заявление по поводу отравления собак на улицах города. Они предположили, что к смерти животных привели чьи-то намеренные действия. Тогда зоозащитники написали заявление в полицию.

Как сегодня уточнила представитель общественной организации «Ковчег» Светлана в беседе с агентством «Новый День», полиция проводила проверку. Но виновный в отравлении животных пока не найден. По новому ЧП заявление в полицию также написано.

Погибшую предположительно от отравления собаку нашли в феврале и в Губкинском. Там тоже было подано заявление в полицию.

Кроме того, в Салехарде жители уже не раз становились свидетелями травмирования собак, которое также могло быть намеренным – животных находили с капканами и огнестрельными ранениями.

Зоозащитники не исключают, что таким образом злоумышленники пытаются сократить число безнадзорных животных на улицах Ямала. Дело в том, что практически ежедневно в городских и районных пабликах в соцсетях появляются жалобы на бродячих собак. Люди пишут, что боятся идти домой, что собаки нападают на детей и женщин.

Проблему обозначил в конце прошлого года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он заявил, что существующая гуманная система обращения с безнадзорными животными не работает. Она приводит к тому, что выпущенные с прививками и бирками животные сбиваются в стаи и пугают людей. Депутаты Ямала и чиновники озаботились поправками в региональные и федеральные законы. Чтобы, с одной стороны, увеличить и узаконить штрафы для тех, кто отпускает собак на самовыгул, а с другой – закрепить необходить чипировать всех животных, которых люди берут в семью.

Сегодня было очередное заседание Заксобрания Ямала, но вопросы обращения с животными на нём не обсуждались.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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