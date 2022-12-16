В Новом Уренгое неизвестные расчленили собак

В Новом Уренгое злоумышленники жестоко убили уличных собак – части погибших животных нашли жители. Пока известно о трёх погибших таким образом четвероногих, пишет «Север-Пресс». Трупы собак нашли на старой промышленной базе в районе улицы Железнодорожной. Погибшие животные известны волонтёрам – за ними ухаживали.

«Первую собаку нашли в собственной будке. Она была сильно избита – у неё сломаны челюсть, рёбра и повреждены внутренние органы. Её доставили в муниципальный приют, где животное скончалось», – рассказала зоозащитник Екатерина Пахомова.

Останки ещё двух собак были разбросаны по территории базы. От животных остались только головы и задние лапы. Зоозащитники обратились с заявлением в полицию.

Как рассказали в Новоуренгойском ОМВД, следователи проводят проверку. Это уже не первые трупы собак, найденные в Новом Уренгое. Жители, недовольные наличием собак на улицах, регулярно в соцсетях грозят расправой с четвероногими.

Покалеченные или погибшие животные были найдены и в других города Ямала – в частности, в Лабытнанги, Надыме, Губкинском и Салехарде.

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов в начале декабря комментировал жлобы горожан на бродячих собак. По его словам, посадить всех бездомнх животных в приюты нельзя, так как «собачьи тюрьмы – это не метод». Также г-н Воронов отметил, что проблемой являются люди, которые подкармливают и защищают бездомных животных.

На Ямале, как и по всей стране, действует система гуманного отношения с бродячими псами – их ловят, стерилизуют, ставят бирки и прививки и отпускают на волю. При этом животных на улицах меньше не становится. Губернатор Дмитрий Артюхов уже выступал за умерщвление агрессивных собак. Соотвествующий федеральный законопроект разработали ямальские депутаты, но так и не внесли в Госдуму.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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