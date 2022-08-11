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Четверг, 11 августа 2022, 16:30 мск

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В Салехарде волонтёры подозревают массовое отравление собак

фото – группа Фонд защиты животных «Дорога Домой» Салехард

Волонтёры заявили о возможном массовом отравлении уличных собак в Салехарде. В качестве доказательства они привели видео, на которых 4 пса лежат на полу и жалобно стонут.

«Ангальский мыс, массовое отравление собак. 4-х обнаружили живыми, сейчас ветеринарные врачи оказывают помощь, одна из собак в критическом состоянии. Одна собака чувствует себя бодрей, но задняя часть ног обездвижена. Две с трудом поднимают головы. Собаки с бирками, прошли процедуру ОСВВ и жили на базе», – написали зоозащитники в группе «Фонд защиты животных «Дорога Домой» Салехард» «Вконтакте» 11 августа 2022 года.
Волонтёры объявили сбор средств для лечения и восстановления животных.

К сожалению, это не первый случай, когда зоозащитники подозревают намеренное отравление или другое причинение вреда уличным псам. В феврале 2022 года активисты обратились в полицию из-за обнаружения собак с признаками отравления. Тогда же в Салехарде нашли раненую собаку.

При этом в соцсетях люди регулярно жалуются на нападения безнадзорных животных, бывали и угрозы от ямальцев: они обещали умерщвлять попавшихся на глаза четвероногих.

Власти Ямала в первом полугодии 2022 года занимали жёсткую позицию, предлагая умерщвлять агрессивных собак, отловленных на улицах. Для этого они готовили поправки в федеральное законодательство. Но когда законопроект дошёл до Госдумы, в нём не оказалось пункта с предложением усыплять животных.

Салехард, Наталья Ефремова

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© 2022, РИА «Новый День»

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