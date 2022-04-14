Ямальский депутат объяснила предложение по усыплению агрессивных собак в приютах

Депутат Заксобрания Ямала Наталия Фиголь объяснила предложение региона по умерщвлению агрессивных собак в приютах. По её словам, такие животные создают угрозу для персонала и посетителей питомников. Предложение по усыплению агрессивных питомцев – одно из нескольких, которые ямальские депутаты направят в Госдуму. Изменить федеральное законодательство народные избранники предлагают по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Причина – неэффективность существующей системы. Параллельно депутаты ЯНАО правят региональные законы, чтобы наказывать владельцев, отпускающих четвероногих на самовыгул.

Депутаты Заксобрания Ямала предложат федеральным коллегам несколько поправок: обязательную стерилизацию домашних животных, запрет выгула без владельцев, обязательную регистрацию питомцев и умерщвление отловленных агрессивных животных.

«Законопроект предлагает дополнить ФЗ новым показанием к умерщвлению: когда собака проявляет немотивированную агрессию, в том числе по отношению к работникам приюта и волонтёрам, а прежний владелец у этого животного отсутствует. Такое животное представляет непосредственную опасность для сотрудников приюта и его посетителей (невозможна уборка вольера, кормление, проведение профилактических ветеринарных мероприятий, дверь вольера со временем может не выдержать и открыться в самый неподходящий момент)», – уточняет г-жа Фиголь в ответе на запрос агентства «Новый День».

Отметим, ямальские депутаты не первые, кто предлагает усыплять агрессивных собак. Варианты, при которых возможно усыпление четвероногих, обсуждали югорские коллеги. А астраханские депутаты в марте 2022 года уже внесли аналогичные предложения в ГД.

Также астраханские депутаты обратили внимание и на другую проблему, связанную с усыплением собак в приютах, которую поднимают и депутаты Ямала – на федеральном уровне не прописан механизм определения немотивированной агрессии у собак.

Ямальские законодатели просят у федеральных коллег установить такой порядок. По версии Наталии Фиголь, это должна делать комиссия, в которую входит кинолог или зоопсихолог.

Ямальский депутат не стала уточнять дату планируемого внесения в Госдуму законопроекта Заксобрания автономии. Тем временем астраханский законопроект уже направлен на обсуждение в комитеты ГД.

Салехард, Юлия Фролова

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