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Вторник, 25 июля 2023, 15:55 мск

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Ямальские депутаты отказались от своего законопроекта по собакам

Депутаты Заксобрания Ямала отозвали свой законопроект по собакам из Госдумы. Речь идёт об инициативе ямальских депутатов по обязательному чипированию питомцев и разрешению временных приютов для отдалённых территорий. 18 июля народные избранники округа заочным голосованием решили отказаться от инициативы.

Вероятнее всего, это связано с тем, что на федеральном уровне уже приняли поправки, которые позволяют регионам самим устанавливать дополнительные правила обращения с собаками и кошками.

Поправки в федеральный закон написаны двусмысленно и не позволяют однозначно ответить на вопрос – можно ли будет регионам умерщвлять отловленных животных (такая инициатива была у ямальских депутатов, но в итоге её не решились внести в законопроект). Собеседники агентства «Новый День», близкие к разработчикам федерального законопроекта, отмечают, что итоговый вид поправок в закон об ответственном обращении с животными – это попытка сгладить углы и избежать скандала. Неофициальный источник говорит: регионы смогут умерщвлять собак, прописывая это в своём законодательстве. Но прямо такая возможность в федеральном законодательстве не прописана, и это намеренное решение.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступал за усыпление собак, которые проявляют агрессию. Он отмечал, что «на Ямале нам система приютов стоила несколько сотен миллионов рублей и, к сожалению, глобально не решила вопрос (имеется в виду вопрос нападения собак на граждан – прим.ред.). Поэтому можно предположить, что ямальская дума воспользуется правом, которым регионы наделили федералы, и вскоре разрешит умерщвление.

На Ямале ранее приняли множество собственных ограничений и новшеств, которые касаются животных. Например, владельцы собак не могут отпускать животных на самовыгул (такую норму теперь прописали и в федеральном законе), всех собак и кошек их хозяева должны чипировать, за четвероногими нужно убирать фекалии, гулять с собаками нужно только в определённых местах.

Салехард, Наталья Ефремова

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