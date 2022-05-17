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Вторник, 17 мая 2022, 12:57 мск

Новости Ямал

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Глава ЯНАО предлагает разрешить регионам самим решать, выпускать собак из приютов или нет

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предлагает дать регионам полномочия самостоятельно принимать решение относительно системы обращения с бродячими собаками. Речь идёт о возможности не возвращать агрессивных собак в естественную среду после отлова. ЯНАО уже потратил на создание и функционирование приютов для животных сотни миллионов рублей. Однако бездомные животные по-прежнему нападают на жителей округа. Об этом в интервью изданию «Ямал 1» рассказал г-н Артюхов.

«Вопрос бродячих собак беспокоит всю страну. Законодательное регулирование сверхгуманное. Понятно, что была попытка найти баланс, но, к сожалению, мы видим трагичные происшествия в разных регионах. Значит, закон дает сбой. На Ямале нам система приютов стоила несколько сотен миллионов рублей и, к сожалению, глобально не решила вопрос. Посмотрим, как сейчас будет меняться законодательство. Считаю, надо дать полномочия регионам», – сказал г-н Артюхов.

Ранее глава ЯНАО уже говорил о том, что существующее законодательство, которое не предусматривает усыпление бездомных животных, завело Ямал в тупик. Власти округа по поручению губернатора разработали несколько законодательных инициатив – региональных и федеральных. Так, ужесточили правила выгула питомцев, запретив хозяевам отправлять четвероногих на самовыгул.

Ямальские депутаты предложили Госдуме внести правки в федеральный закон и разрешить умерщвление агрессивных животных. Ямальцам предложили инициативу доработать.

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Салехард, Юлия Фролова

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