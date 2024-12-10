Губернатор Артюхов ждёт разрешения умерщвлять собак от федеральных властей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов высказался о проблеме нападения бездомных животных на людей. Он напомнил, что у регионов по-прежнему нет полномочий вводить эвтаназию для собак. Об этом же глава региона говорил три года назад, в декабре 2021 года.

«У регионов нет полномочий усыплять собак. Те регионы, которые пошли по этому пути, вызвали обращения в Конституционный суд. И суд вынес решение о том, что этого делать нельзя. Бурятия была одна из первых. Регионы сейчас приостанавливают действие законов об эвтаназии, либо отменяют их. Если глава [муниципалитета] организует эвтаназию животных, то у него будет уголовное дело. Сегодня закон такой», – сказал г-н Артюхов, отвечая на вопрос журналиста «ТРК Сигма» во время «прямой линии».

Далее он поделился своим мнением о том, что этот закон нужно менять.

«Мы всегда ищем золотую середину, но в данный момент в законодательной системе не золотая середина. Она накренилась в сторону защиты животных, а не детей. Сегодня гулял по городу: бегают собаки, они чипированы. Почему-то считается, что они безопасны. Но специалисты говорят, что даже если животным провели хирургические изменения, когда они они сбиваются в стаю, все равно стайный инстинкт срабатывает. Сколько должно произойти резонансных случаев, чтобы лобби зоозащитное уступило? И чтобы мы нашли золотую середину, что если животное опасно…У нас полные приюты, вольеры, мы тратим уже сотни миллионов рублей на содержание животных в приютах, это корм, тепло», – рассудил глава округа.

Он отметил, что пока что у ямальских чиновников две оперативные задачи. Мэры следят за тем, чтобы в городе не образовывались стаи. А ответственные ведомства пробуют добиться изменения законодательства. Однако как именно это происходит, губернатор не сказал.

Известно, что с инициативой на федеральный уровень пытались выходить окружные депутаты. Однако позднее этот пункт убрали из законопроекта.

«Надеюсь, что законодательство в ближайшее время услышит это и модернизируется, потому что пока мы находимся в тисках», – заключил глава ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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