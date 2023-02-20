Правительство РФ отвергло предложения ямальских депутатов по бездомным животным

Правительство РФ не поддержало инициативы ямальских депутатов, которые касаются правил обращения с домашними и бездомным животными. Зампред правительства Дмитрий Григоренко в отзыве написал, что не поддерживает внесённый окружным Зксобранием законопроект.

В начале июля 2022 года Заксобрание Ямала внесло в Госдуму законопроект с поправками в закон об ответственном отношении с животными. В частности, депутаты предлагали обязать владельцев питомцев ставить животных на учёт. Ещё одно предложение – запретить самовыгул. Также политики ЯНАО предложили Госдуме установить возможность содержания четвероногих в пунктах временного содержания, не являющихся приютами, в труднодоступных и малонаселённых местностях районов Крайнего Севера. Изначально, в предварительном варианте законопроекта, был также пункт, разрешающий умерщвление животных. Но в законопроекте, который дошёл до Госдумы, этого пункта нет.

В феврале 2023 года правительство РФ опубликовало официальный отзыв на предложения ямальских депутатов. По мнению г-на Григоренко, содержать животных во временных приютах нельзя – там не обеспечат нормальный уход и помощь животным, кроме того, такой вариант позволит чиновникам вовсе не вывозить собак в приюты. Также это может повлечь допрасходы бюджета.

Пункт об обязательном чипировании домашних животных он также отверг по формальному основанию: «поскольку в ФЗ № 498 отсутствуют определение понятия «идентификация и учёт животных», а также основные требования к проведению такой процедуры». Кстати, на Ямале уже разработали свой закон об обязательном чипировании питомцев, он должен быть принят в ближайшее время.

Запрет самовыгула могут установить сами региональные власти, поэтому этот пункт вносить в федеральный закон г-н Гигоренко тоже не посчитал нужным.

Будет ли после такого негативного отзыва Госдума продвигать данный законопроект – неясно. Отметим, дискуссии о необходимости вносить поправки в закон об ответственном обращении с животными идут почти во всех регионах и на федеральном уровне.

Не исключено, что изменения будут, но не обязательно их инициаторами станут ямальские депутаты.

Салехард, Юлия Фролова

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