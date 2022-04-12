Ямальские депутаты предложили умерщвлять агрессивных животных в приютах

Депутаты Ямала предлагают федеральным коллегам разрешить умерщвление собак в приютах в случаях, когда четвероногих невозможно пристроить в новую семью в течение полугода. Об этом говорится в проекте законодательной инициативы, которая прошла предварительное обсуждение на федеральном уровне. Поправки в федеральные законы депутаты Ямала подготовили по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. В конце прошлого года губернатор ЯНАО заявил, что система гуманного обращения с бродячими животными завела автономный округ в тупик: выпущенные из приютов животные нападают на жителей. Вместе с этим, юристы Госдумы попросили ямальских депутатов уточнить механизм принятия решения об умерщвлении животных, чтобы не допустить жестокого обращения с четвероногими.

Что предложили ямальские депутаты

Депутаты Заксобрания Ямала зимой 2022 года направили в совет законодателей проект инициативы об изменении закона об ответственном обращении с животными. В нём несколько предложений. В том числе:

– закрепить за федеральным правительством полномочие по утверждению методики определения у животных без владельцев проявлений немотивированной агрессивности. Это позволит делать заключения о том, что отловленное животное нельзя возвращать в среду. В свою очередь такое заключение станет основанием для умерщвления животного (если поправки будут приняты);

– обязать владельцев животных регистрировать питомцев;

– запретить выгул без владельцев. Авторы инициативы приводят статистику: в 2021 году из отлова владельцам возвращено 285 животных;

– обязать владельцев стерилизовать питомцев, если хозяин не занимается разведением животных;

– прописать 2 случая, когда возможно умерщвление отловленных животных в приютах: когда питомец мучается от болезни и когда его возращение в среду или передача новым владельцам невозможна. При этом указывается, что такое решение должна принимать комиссия. И не раньше, чем через 6 месяцев после поступления животного в приют;

– разрешить содержание животных вне приютов в труднодоступных территориях на Крайнем Севере. Ямальские депутаты поясняют: создание приюта обходится в 15- 30 млн руб. Ежегодно на содержание тратится ещё 1,5- 5 млн руб. В то же время большая часть животных без владельцев в таких населённых пунктах имеют хозяина, но находятся на самовыгуле.

Замечания на ямальский проект

Сразу несколько спорных моментов нашли в проекте ямальских законодателей федеральные коллеги.

Например, аппарат Госдумы недоволен пунктом про умерщвление животных в приютах. Там отмечают, что в проекте не раскрывается, каким образом будут определяться такие случаи или кем будет устанавливаться порядок их определения. Поэтому там считают, что это предложение «не соответствует принципу нравственного и гуманного отношения к животным, а также требованиям ясности, определённости и недвусмысленности правовой нормы».

Аппарат Совета Федерации усомнился в том, что регистрировать нужно всех животных, даже рыбок, попугаев, хомяков. Там также предлагают указать порядок принятия решения о невозможности выпуска животного в среду для того, чтобы можно было умерщвить питомца.

Вместе с этим комиссия совета законодателей рекомендовала Заксобранию Ямала внести законопроект в Госдуму. Судя по материалам сайта ГД, проект документа туда ещё не поступил.

Несколько дней назад депутат заксобрания Ямала Наталья Фиголь сообщала, что законопроект дорабатывается и скоро будет внесён в Госдуму. Получить более подробные комментарии пока не удалось.

Ранее о предлагаемых поправках региона агентству «Новый День» рассказывал глава службы ветеринарии Ямала Евгений Попов.

Салехард, Юлия Фролова

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