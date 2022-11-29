Власти Ямала заставят граждан регистрировать домашних животных

Власти Ямала решили обязать жителей ставить на учёт домашних питомцев. Соответствующий проект постановления правительства разработала служба ветеринарии. Он пока находится в стадии обсуждения. По проекту, зарегистрировать домашних питомцев надо будет до 1 марта 2024 года. Власти планируют, что постановление вступит в силу весной следующего года – 1 марта 2023 года.

Обязательная регистрация – это ещё не всё. Власти региона в этом же законопроекте прописывают обязанность выгуливать собак только на поводке. Сам законопроект называется «Дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории ЯНАО». Ниже полный сисок предлагаемых корректировок.

«Проектом устанавливаются дополнительные требования к содержанию домашних животных, такие как запрет содержания в местах общего пользования многоквартирных домов, обязательное мечение и регистрация, в связи с чем установлены требования к процедурам мечения и регистрации. Кроме этого установлены требования к выгулу домашних животных: свободный выгул разрешён только на специальных площадках, выгул домашних животных в черте населённого пункта разрешается только с использованием поводка, запрещается выгул лицами, не способными контролировать животное, а также установлен запрет на выгул в социально значимых местах» – поясняют авторы законопроекта.

Вероятно, свои правила чиновники ЯНАО разработали, так и не дождавшись решения о поголовном чипировании домашних животных на федеральном уровне. О необходимости такой меры говорят уже несколько лет, однако пока решение не принято.

Один из главных аргументов – необходимость наказания граждан, чьи животные, находясь на самовыгуле, нападают на людей. Авторы законопроекта на Ямале приводят статистику: по данным департамента здравоохранения округа, за 3 квартала 2022 года зафиксировано 1072 покуса домашними животными людей, из них 434 случая, когда владельцы животных были установлены, в 413 случаях покусам подвергались дети.

При этом в проекте постановления правительства Ямала не указывается механизм и подробности учёта и регистрации животных. Вероятно, это планируется регулировать отдельными актами.

Салехард, Юлия Фролова

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