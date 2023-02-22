Артюхов обязал всех ямальцев регистрировать домашних животных

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление об обязательном чипировании домашних животных в регионе. Согласно документу, владельцы домашних животных до 1 сентября 2024 года обязаны обеспечить регистрацию принадлежащих им питомцев. Изначально планировалось пометить всех до весны 2024 года. Речь идёт только о собаках и кошках, как следует из текста закона.

В течение 2 недель после покупки собаки или кошки владелец обязан обратиться в пункт ветеринарии для регистрации зверя. «Новорожденные домашние животные подлежат регистрации в государственном учреждении ветеринарии не позднее 3 месяцев со дня их рождения»,– отмечается в документе.

Расходы на чипирование несут хозяева.

Получить комментарии в службе ветеринарии Ямала относительно нового порядка пока не удалось. Неясно, как именно будет происходить регистрация, как будет вестись учёт, что будет с теми, кто не оформит своё животное.

Новый документ, который обязывает зарегистрировать любимцев, называется «дополнительные требования к содержанию домашних животных». Там есть ещё несколько правил.

Например, в частных домах собака должна быть на привязи и в вольере. Отпустить с привязи пса можно, если он не сможет выбраться за пределы двора этого частного дома.

Если собака, у которой есть владелец, укусила человека или другое животное, то хозяин обязан в течение 12 часов с момента укуса доставить её в государственное учреждение ветеринарии для осмотра и изолированного содержания.

Умерших питомцев закапывать в землю нельзя – их нужно утилизировать опять же через учреждения ветеринарии.

Также в правилах говорится, что владелец домашнего животного обязан принимать меры к предотвращению появления нежелательного потомства. Власти рассчитали расходы на кастрацию. «В среднем 50% россиян содержат домашних животных. Таким образом среднее число домашних животных в округе – 270 тыс. голов. При этом в УрФО популяция собак составляет 42%, а популяция кошек составляет 22%. Максимальная стоимость кастрации кошки – 2200 рублей. Максимальная стоимость кастрации собаки – 5700 рублей», – пишет автор закона (им стала служба ветеринарии).

Также требования закрепляют запрет на выгул собак без поводка (крупным собакам также нельзя гулять без намордника), обязанность владельцев убрать экскременты за питомцами и другие правила.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Салехард, Юлия Фролова

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