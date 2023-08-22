При регистрации питомца на Ямале нужно будет указать свой адрес и ИНН

На Ямале животным будут вживлять микрочип в район холки. При регистрации питомца в электронный реестр будут вносить следующие сведения:

– биологический вид;

– кличка;

– порода (если известна);

– дата рождения;

– масть (окрас);

– пол;

– место содержания;

– данные о маркировании (дата маркирования; номер средства маркирования; место закрепления (введения, нанесения) средства маркирования);

– данные о владельце (ИНН, телефонный номер);

– данные об учёте (дата учёта, место учёта (подразделение государственного учреждения ветеринарии), сведения о должностном лице государственного учреждения ветеринарии, осуществившем учёт).

Об этом сообщается в документе под названием «Об утверждении порядка регистрации домашних животных».

Требования об обязательной регистрации собак и кошек на Ямале вступают в силу 1 сентября 2023 года. Вживить чип своему любимцу нужно будет до начала осени 2024 года.

Чипировать четвероногих будут бесплатно в государственных ветклиниках округа. В отдалённых посёлках, где клиник нет, чипы питомцам можно будет поставить во время визита ветеринаров.

Штрафовать за отсутствие чипа начнут после сентября 2024 года. Размер штрафов пока неизвестен.

Салехард, Наталья Ефремова

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