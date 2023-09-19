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Вторник, 19 сентября 2023, 14:06 мск

Новости Ямал

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Власти Лабытнанги ответили отказом на предложение жителей запретить кормление бездомных животных

Власти Лабытнанги отказались запрещать жителям кормить бездомных собак. Чиновники считают, что запрет будет безнравственным. Такое объяснение представители мэрии оставили в соцетях, пишет «Север-Пресс».

«Кормление бродячих животных законом не запрещено. У муниципалитета нет полномочий и оснований запретить прикорм животных, особенно в зимнее время, исходя из требований морали, гуманности и нравственности», – говорится в ответе администрации Лабытнанги на вопросы жителей в соцсети «ВКонтакте».

На Ямале власти ужесточают ответственность владельцев собак и кошек за самовыгул, дефекацию четвероногих в публичных местах, а также ввели обязательное чипирование питомцев.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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