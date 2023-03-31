В приют Лабытнанги подкидывают «ненужных» домашних животных

В приюте Лабытнанги содержится 239 собак. Это в 2,5 раза больше, чем было изначально заложено проектной мощностью. И всё равно это расширение не решает проблему наличия безнадзорных четвероногих на улицах города. Об этом сообщила глава города Марина Трескова во время прямого эфира 30 марта 2023 года. Она посетовала на то, что люди намеренно подбрасывают в приют своих собственных животных, а некоторые просто выкидывают питомцев на улицу.

«С января 2020 года у нас отловлено более 800 особей, это 300 собак в год. И если мы изначально строили приют на 100 особей, то сейчас у нас в приюте содержится 239 собак, в 2,5 раза мы увеличили количество мест для безнадзорных животных. И проблему этим тоже мы не решаем. Вопиющие случаи видим, когда люди своих собак подкидывают в приют. Только за этот год 19 особей. 17 просто выброшены были на улицу и подобраны другими людьми, хотя мы знаем, кто эти хозяева», – рассказала градоначальница.

Она напомнила, что в этом году стартует обязательная регистрация домашних собак и кошек. Пока служба ветеринарии не разработала порядок, но уже известно, что чипировать животных будут в государственных ветклиниках.

Ранее представители приюта в Салехарде жаловались на то, что приют не вмещает всех отловленных животных.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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