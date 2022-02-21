Жители Лабытнанги обещают убить уличных собак, если животных не отловят

Жители Лабытнанги оставляют всё больше и больше жалоб на бездомных собак. Тема является одной из самых острых в городе. Под последним постом в группе «Лабытнанги Инфо» «Вконтакте» о нападении животных на ребёнка 434 комментария. Причём автор поста угрожает тем, что «передавит собак», если их не отловят. С женщиной солидарен ещё один подписчик, который уверет, что будет брать на прогулки оружие.

«Гагарина 54. Сколько ещё раз мы должны просить заняться дворовыми собаками? Ребёнок вышел на улицу гулять, через 10 минут пришёл в истерике! Ему что теперь дома сидеть? В окно смотреть, вместо того, чтобы в такую прекрасную погоду гулять! Это с какой силы надо кусать, чтобы через парку по колено и зимние штаны такой след оставить? Предупреждаю – если в течении 48 часов собаки не исчезнут со двора, я их сама лично передавлю машиной!, – написала подписчица группы 20 февраля.

Часть комментаторов попросили доказательства того, что это была собака. «Факт укуса подтверждён и зафиксирован в приёмном покое и полиции», – парировала автор поста.

Другие же согласились с автором и назвали ещё несколько адресов, где собаки пугают людей.

«Сегодня шла с ребёнком в мясную лавку, потом нужно было зайти в кулинарию «Эльта», так вот, я просто не рискнула пройти к кулинарии, т.к. там «гуляла» целая куча собак, бешено лаяли и «жрали» голубей. Ребёнок у меня на снегокате был. Это если бы эти шавки накинулись, я даже просто думать не хочу, что бы было с нами», – написала другая подписчица.

«Аналогичная ситуация с собаками ул Космонавтов д 24 и вдоль этого двора, стая целая, около 10 или более, дети на площадке боятся играть, они там ещё и расплодились!», – поделилась адресом ещё одна женщина.

И ещё одной историей поделился мужчина. И тоже с угрозами в адрес животных. «Проходил мимо парка возле жд вокзала, шёл никого не трогал, мимо пробежала стая бродячих собак, одна из них отстала от толпы, заигралась с мальчиком, увидев меня, то, что я приближаюсь, дико начала лаять и бежать на меня, вся стая которая прошла мимо меня, услышав и увидев эту собаку, начали нападать на меня, и одна собака укусила меня за руку, но перчатку не прокусила, вслед раз если пойду, то пойду с пистолетом и хоть одна за лает застрелю...! И (наплевать) на этих зоозащитников, уже реально достали с этими собаками....!!!!! Понаразводят собак потом выбрасывают...», – написал подписчик.

Почему-то только ему ответила администрации Лабытнанги. «Искренне сожалеем о случившемся. Вместе с зоозащитниками делаем всё возможное, чтобы убрать с улиц бродячих собак. По указанному адресу будет работать отлов», – написали представители мэрии.

Ранее представитель приюта для бездомных животных в Лабытнанги сообщали, что видят негативную реакцию жителей и планируют увеличить число мест в приютах, чтобы не выпускать животных на улицу. На минувшей неделе зоозащитники нашли на улице Лабытнанги и Салехарда раненных и отравленных животных.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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