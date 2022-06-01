Мэрия Лабытнанги заплатит за нападение бродячей собаки на беременную женщину

С мэрии Лабытнанги снова взыскали компенсации в пользу покусанных безнадзорными собаками людей. На этот раз – за нападение животных на трёх несовершеннолетних и беременную женщину. Об этом 1 июня 2022 года сообщает прокуратура Ямала.

«Дети получили телесные повреждения и были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства в медицинском учреждении. Беременная женщина курс вакцинации не прошла, в связи с противопоказаниями», – уточняют в надзорной инстанции.

Прокурор города обратился с исками в суд. Суд согласился в ведомством. В пользу несовершеннолетних и женщины взыскано суммарно 120 тыс. рублей.

На Ямале в последнее время совершенствуется законодательство, регулирующее обращение с животными. Речь идёт преимущественно о повышении ответственности владельцев животных – введены штрафы за самовыгул, за то, что владельцы не убирают экскременты за своими собаками, за выгул питомцев в неположенных местах.

Также ямальские депутаты хотели бы изменить федеральное законодательство и ввести в него возможность умерщвлять агрессивных собак в приютах. Пока чёткого ответа от Госдумы – поддержат они такие поправки или нет – регион не получил.

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Лабытнанги, Наталья Ефремова

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