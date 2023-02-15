В Ноябрьске собака напала на девочку, которая шла в школу

В Ноябрьске собака покусала девочку, идущую в школу. ЧП случилось в декабре 2022 года. Мать девочки обратилась в прокуратуру. А та – в суд.

Как уточняют в прокуратуре Ямала, собака укусила девочку за левую голень. В больнице ребёнку назначили вакцины.

«Прокурор города направил иск в суд о взыскании с управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи администрации Ноябрьска в пользу ребёнка компенсации морального вреда. Судом требования прокурора полностью удовлетворены, в пользу девочки взысканы 50 тыс. рублей», – добавили в надзорной инстанции.

Отметим, такие иски прокуратура подаёт регулярно, так как периодически животные нападают на людей, и в том числе – на детей. Есть даже уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка в Надыме.

Вместе с тем, наличие бездомных собак на улицах не свидетельствует о том, что чиновники не выполняют свою работу. Сейчас действует система, при которой отловленных во дворах собак стерилизуют, вакцинируют, чипируют и возвращают на место. Планировалось, что такие гуманные методы приведут к сокращению популяции четвероногих, но меньше стаи не становятся. Напротив, жалобы жителей городов и посёлков растут. Собак на улицы продолжают выкидывать или отправлять на самовыгул люди.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уже выступал за ужесточение правил – чтобы часть собак можно было усыплять и не возвращать на улицы. Такую инициативу даже разработали ямальские депутаты, но в последний момент передумали и внесли в Госдуму предложения без этого пункта.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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