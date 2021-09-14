Еще один ямальский ребенок получит компенсацию за укусы собаки

На Ямале очередной ребенок, покусанный собакой, получит компенсацию за травмы и моральные страдания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в надзорное ведомство Приуральского района обратилась местная жительница с жалобой на то, что собаки напали на ее несовершеннолетнюю дочь.

Установлено, что в апреле текущего года в селе Катравож, в результате нападения домашнего животного девочке были нанесены укушенные раны головы и лица, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью. Малолетняя также испытала физические и нравственные страдания, ей была экстренно оказана медицинская помощь.

Прокуратурой к владельцу собаки предъявлен иск в суд о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшей взыскано 50 тыс. рублей.

Ранее «Новый День» писал о том, что еще два ребенка получили через суд с помощью прокуратуры компенсацию в сорок тысяч за то, что их покусали бродячие собаки. В тот раз деньги были выплачены администрацией Салехарда, которая вовремя не решила проблему диких животных в городе.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 14.09.21

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