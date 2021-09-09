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Четверг, 9 сентября 2021, 10:11 мск

Новости Ямал

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Администрация Салехарда заплатит 40 тысяч детям, которых покусали собаки

Суд Салехарда обязал городскую администрацию компенсировать моральный вред двум детям, на которых напали беспризорные собаками. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, администрация города обязана не только обеспечивать безопасность граждан, но и организовать отлов бродячих собак.

«В Салехарде зарегистрировано два случая, когда детей покусали беспризорные животные. В связи с чем, прокуратура города направила два иска о взыскании с мэрии морального вреда пострадавшим», пояснили в ведомстве.

В настоящее время решение суда чиновниками исполнено в полном объёме. В пользу детей переведены 40 тыс. рублей.

Салехард, Александр Непомнящий

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