В Пуровском районе ребёнка за лицо укусила бездомная собака

В Тарко-Сале мальчика за лицо укусила бродячая собака. Прокуратура обратилась в суд – теперь семье ребёнка выплатят компенсацию. ЧП случилось в августе 2022 года.

«Ребёнок находился на детской площадке, где подвергся нападению бродячей собаки, укусившей его за лицо. Учреждением здравоохранения мальчику назначены вакцины.

Прокурор района направил иск в суд о взыскании с администрации Пуровского района в пользу ребенка компенсации морального вреда», – говорится в сообщении прокуратуы Ямала 27 марта.

Суд в пользу ребёнка взыскал 45 тыс. рублей.

Такие иски – не редкость для Ямала. Прокуратура постоянно обращается в суд из-за нападения бродячих собак на граждан. Компенсацию платят органы местного самоуправления, как ответственные за обращение с безнадзорными животными. При этом фактически вины чиновников местных администраций может и не быть – действующая система предполагает возвращение на улицы неагрессивных бездомных животных. Считалось, что бродячих псов должно стать меньше, так как всех отловленных на улицах стериизуют. Однако этого не происходит, вероятно, потому, что люди пополняют ряды бездомных, отпуская собак на самовыгул или выкидывая питомцев на улицу.

Пуровскй район, Наталья Ефремова

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