Пуровские чиновники опять заплатят за покусанного ребёнка

Очередную компенсацию в пользу укушенного собакой ребёнка взыскали с чиновников Пуровского района Ямала.

ЧП случилось в ноябре 2022 г. Девочка гуляла на одной из улиц города Тарко-Сале, где подверглась нападению бродячей собаки. Пёс укусил ребёнка за ногу.

Мать девочки обратилась в прокуратуру. Прокурор района направил иск в суд о взыскании с местной администрации в пользу девочки компенсации морального вреда. Суд согласился с иском и решил, что чиновники должны выплатить 20 тыс. рублей.

Буквально несколько дней назад прокуратура сообщала о другом ЧП в Пуровском районе. В Тарко-Сале собака укусила мальчика за лицо.

Чиновники вынуждены платить компенсацию, так как обращение с безнадзорными животными входит в сферу их ответственности. При этом изменить ситуацию они не могут. По закону, собак на улицах нужно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и снова выпускать на место отлова. Система предполагает, что бездомные животные доживут свой век на улице, а новых там не появится, так как все отловленные животные лишены возможности оставлять потомство. Но на деле такая схема не работает. На улицах появляются новые животные из-за того, что владельцы отпускают их на самовыгул или просто выкидывают.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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