Бастрыкин хочет ужесточить ответственность чиновников за нападения собак на людей

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил о необходимости ужесточения законодательства, которое регулирует отлов бездомных собак. Он поручил своим коллегам внести предложения по корректировке законов. В том числе, г-н Бастрыкин предложил обозначить уголовную ответственность для чиновников в случае трагедии с нападением собак на людей. Заявление главы СКР опубликовано на официальном сайте 23 января 2022 года. Поводом стала череда ЧП. В том числе, смертельный случай в Забайкальском крае, где собаки растерзали ребёнка, девочка погибла.

Александр Бастрыкин предложил своим подчинённым изучить все случаи нападения животных и выработать предложения.

«В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными. Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны», – говорится в заявлении СКР.

По версии главы СКР, в некоторых субъектах муниципальные чиновники «игнорируют» проблему бездомных животных. В пример он привёл тот же Забайкальский край, где нападения на людей продолжаются даже после представления губернатору.

Упоминается в заявлении главы СКР и Югра.

«Правовая оценка даётся действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектах», – отмечают в ведомстве.

Кроме того, Бастрыкин потребовал качественно проводить расследования по фактам нападения собак на людей. «В каждом случае будут тщательно проверяться обоснованность принимаемых процессуальных решений и полнота проведенного расследования», – говорится в информации следственного комитета.

Нападения собак нередки на Ямале и в ХМАО. Ранее о необходимости пересмотра гуманных методов обращения с собаками говорил глава Ямала Дмитрий Артюхов. А депутаты думы ХМАО даже разработали законопроект, который позволяет убивать агрессивных бродячих животных. Но без объяснения причин сняли его с рассмотрения.

Москва, Наталья Ефремова

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