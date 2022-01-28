Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с бродячими собаками

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как себя вести при встрече со стаей бродячих собак, что может спровоцировать животных, а что, наоборот, их успокоит. Об этом сообщает RT.

«Если вы встретили гуляющих собак, не надо махать пакетом, сумкой, потому что вы, наоборот, провоцируете ситуацию. Лучше если вы будете спокойно продолжать свое движение, – рекомендует кинолог. – Если контакт уже произошел, и стая бездомных собак к вам приближается – надо остановиться, повернуться спиной к какому-то ограждению, дереву, на которое, возможно, вы сможете залезть».

Если рядом есть люди, их нужно позвать на помощь. При наличии какого-то предмета в руках можно поднять его над головой. У собак хороший нюх, но плохое зрение, большой и непривычный силуэт собьет их с толку, возможно, они предпочтут уйти.

Также можно распылить дезодорант, парфюм или баллончик, это остановит агрессию, но не стоит это делать очень резко, есть вероятность спровоцировать животных на нападение.

«Самое главное, что в обществе не может и не должно быть нападений бездомных собак. Их не должны убивать, поэтому нужно менять закон... У каждой собаки должен быть дом, это домашнее животное. Необходимо строить приюты, которые должны выполнять свои функции: быть чистыми, собаки должны быть привиты», – пояснил Уражевский.

По мнению кинолога, самая главная проблема в том, что нет информации. Когда животное потерялось, хозяева не могут ее отыскать. В этом помог бы какой-то единый ресурс, где найти питомца можно было бы по описанию, породе и размеру.

Москва, Зоя Осколкова

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