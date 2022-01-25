В Шурышкарском районе за год от нападения собак пострадали 5 детей

За год в Шурышкарском районе от укусов собак на улицах пострадали пять несовершеннолетних. «Дети получили телесные повреждения и вынуждены были пройти в медицинском учреждении курс вакцинации и уколов от бешенства», – уточнили в прокуратуре Ямала 25 января 2022 года.

Надзорная инстанция обратилась в суд, чтобы местные власти возместили ущерб все пострадавшим. Суд взыскал с администрации 95 тыс. рублей суммарно.

Регулирование численности собак на улицах и обращение с безнадзорными животными – это полномочия муниципалов. Ситуацию в районе осложняло то, что там не было приюта для безнадзорных псов – в Мужах такое учреждение открылось только в декабре 2021 года. 17 января в администрации района сообщили, что в приюте находятся 25 собак, отловленных в районном центре, Лопхарях и Горках. Их должны выпустить обратно после прививок и биркования.

«Если обнаружится хозяин, он будет обязан возместить приюту затраты, связанные с отловом, оказанием ветеринарных услуг и содержанием питомца в приюте, а также заплатить административный штраф за нарушение правил выгула домашних животных», – уточнили представители муниципалитета на официальной странице администрации «Вконтакте».

Проблема бродячих животных на Ямале и нападений псов на людей с открытием сети приютов не исчезла и даже не стала менее острой. Перед новым годом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что гуманные способы обращения с безнадзорными животными завели регион в тупик. Речь идёт о том, что отловленные, а затем снова выпущенные на свободу четвероногие сбиваются в стаи и нападают на людей. Они не становятся менее опасными для населения после биркования и стерилизации. Артюхов анонсировал поправки в региональные законы, которые ужесточают ответственность для владельцев собак, если эти собаки на кого-то напали. И также обращение к федеральным законодателям – чтобы пойманных на улице собак без хозяев всё-таки нельзя было выпускать обратно.

Статистика прокуратуры Ямала.

За 10 месяцев 2021 года имелись факты 923 укусов граждан животными, из которых 371 укус детей. Из 923 укусов 441 укус совершен животными без владельцев, 482 – домашними животными.

Шурышкарский район, Юлия Фролова

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