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Пятница, 28 января 2022, 16:01 мск

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В Уфе бездомные собаки напали на подростка

В Уфе стая бездомных собак напала на школьника. Мальчику помог оказавшийся рядом дворник.

Инцидент произошел в центре столицы Башкирии. На кадрах с камеры наблюдения видно, как ребенок убегает от большой стаи собак. Подростку помог дворник, который отпугнул животных, замахнувшись на них лопатой.

В региональном управлении СКР объявили о начале проведения доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», – добавили в ведомстве.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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