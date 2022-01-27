В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

Мэрия Магадана ввела режим чрезвычайной ситуации из-за стаи бродячих собак, которые терроризируют местных жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

Рост количества обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных собак на территории Магадана стал поводом для введения в городе режима чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Юрий Гришан. Режим запускается с сегодняшнего дня, 27 января, на участке от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой.

«Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования», – пояснил градоначальник.

Проблема становится все более актуальной для всей страны. Случаи нападения бездомных собак на людей участились с конца прошлого года. Накануне жертвой безнадзорных псов стал житель Астраханской области. Животные растерзали 58-летнего мужчину, когда он направлялся на работу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Магадан, Зоя Осколкова

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