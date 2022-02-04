В России приюты для собак предложили организовать в исправительных колониях

В Магаданской области предложили организовать приюты для безнадзорных собак в исправительных учреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.

Предложение поступило от главы областного управления ФСИН. «Он цифры называет очень интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных. Уже посчитали, что они могут сами их построить, а мы можем их профинансировать, заключив соглашение. Собаки содержатся в вольерах, а не в каменных постройках», – сказал глава региона на заседании областного правительства.

Губернатор добавил, что у УФСИН есть территория, на которой можно возвести эти приюты, а также обещал поддержать инициативу. «Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек. Немедленно проработать, это злободневная тема, это одно из хороших предложений», – заключил Носов.

В конце января мэрия Магадана ввела режим чрезвычайной ситуации из-за стаи бродячих собак, которые терроризируют местных жителей. Проблема становится все более актуальной для всей страны. Случаи нападения бездомных животных на людей участились с конца прошлого года.

Магадан, Зоя Осколкова

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