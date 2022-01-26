В Челябинске девятилетний школьник пострадал от нападения бездомной собаки

В Челябинской области проводится проверка по факту получения травм 9-летним мальчиком после нападения собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в Курчатовском районе областного центра бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, который шел с бабушкой в магазин. После случившегося ребенок с травмой обратился в травмпункт.

С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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