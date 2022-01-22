В Забайкальском крае бродячие псы загрызли семилетнюю девочку

В Забайкальском крае семилетняя девочка погибла от травм, полученных после нападения бродячих собак. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки в селе Домна. Через полчаса тело ребенка со следами нападения животных обнаружили на пустыре. Предположительно, девочка стала жертвой нападения бездомных собак.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Чита, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»