«Происки Запада»: в одном из регионов России вину за бродячих собак свалили на зоозащитников и «заграницу»

Бродячие собаки в России – это «проект Запада». Так заявили в одном из региональных собраний.

Напомним, ситуация с бродячими животными в России все больше выходит из-под контроля властей. Обострение спровоцировало принятие разработанного по инициативе представителя Челябинской области в Госдуме Владимира Бурматова закона, согласно которому власти финансируют мероприятия по отлову и стерилизации бездомных животных. А вот содержание «братьев меньших», многие из которых оказались на улице из-за нерадивости хозяев, в специальных приютах из бюджета не оплачивается.

В итоге подрядчики, отловив собак и кошек, стерилизовав их, поставив им прививки, возвращают зверей туда, где нашли. Освобожденные собаки, направляемые инстинктом, сбиваются в стаи и рыскают в окрестностях в поисках еды. И все чаще нападают на людей становятся все чаще. На это не так давно обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заявив о том, что местные власти должны нести ответственность вплоть до уголовной за случаи, когда от нападения бродячих животных страдают люди.

Похоже, что местные власти отвечать не хотят, и ищут, на кого бы свалить вину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стаи бродячих псов, наводнившие регионы России, являются проектом западных держав, ставящим целью уничтожение граждан РФ, а защищающие животных активисты – проводники иностранного влияния. Об этом заявил один из депутатов парламента Забайкальского края.

Напомним, с конца минувшей недели именно Забайкалье стало эпицентром противостояния сторонников и противников идеи физической ликвидации бездомных животных. Ситуация накалилась до предела после того, как 22 января на пустыре у села Домна обнаружили тело семилетней девочки со следами нападения собак. Местные жители уверены, что ребенка загрызла стая бродячих псов.

В ходе продолжающейся дискуссии в социальных сетях, СМИ и на других площадках один из парламентариев разразился гневным спичем. По его словам, бездомных собак нужно отстреливать, вне зависимости от того, агрессивны они или нет. А зоозащитников, подкармливающие животных и выступающие против их убийства, политик считает врагами.

«Эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее. Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов, – цитирует «Чита.ру» слова парламентария о зоозащитниках. – Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне».

О том, что власти должны хоть как-то принимать участие в решении проблемы, парламентарий не обмолвился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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