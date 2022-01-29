Стая собак напала на девочку на Чукотке, прокуратура и СКР проводят проверку

На Чукотке бездомные собаки напала на 14-летнюю девочку. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.

Инцидент произошел 28 января в поселке Угольные Копи. Животные набросились на подростка во дворе жилого дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. У девочки укушенная рана левой голени. Ей оказали медицинскую помощь в окружной больнице, сейчас пострадавшая лечится дома.

В ходе проверки представители прокуратуры оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными и «проверят реализацию контрольных функций со стороны регионального Департамента сельского хозяйства и продовольствия», – говорится в сообщении краевого надзорного органа.

Региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку по факту нападения стаи собак на девочку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Астраханской области погиб в результате нападения стаи бездомных собак. Псы растерзали 58-летнего мужчину, когда он направлялся на работу. От полученных травм пострадавший умер на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). А в Забайкалье жертвой бродячих собак стала семилетняя девочка. Случаи нападения бездомных собак на людей в разных регионах России участились с конца прошлого года. На этом фоне глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства, которое регулирует отлов бездомных собак. Руководитель ведомства, в том числе, предложил обозначить уголовную ответственность для чиновников в случае трагедии с нападением собак на людей.

Анадырь, Наталья Петрова

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