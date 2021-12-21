Дума Югры снова обсудит варианты умерщвления бездомных животных

Дума Югры намерена снова обратиться к федеральным коллегам для корректировки законодательства о бродячих животных. В частности, снова предлагается умерщвлять отловленных собак, если в городе или селе превышена нормативная численность беспризорных четвероногих. В прошлый раз, когда дума ХМАО предложила Госдуме умерщвлять животных, если их численность превышена, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал, что такие «живодёрские» инициативы в Госдуму не пройдут.

Дума ХМАО должна собраться на очередное заседание 23 декабря 2021 года. В повестке значится вопрос о внесении изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Авторы поправок (кстати, они не обозначены в документах) указывают, что в 2020 году в Югре собаки 3847 раз покусали людей.

В предлагаемых поправках несколько пунктов. Они касаются и уборки экскрементов за собаками (с собой нужно носить средства для уборки), и ответственности владельцев собак и кошек за потомство животных, и повторного отлова животных с бирками. Предлагается также выгуливать недекоративных собак на поводке и в наморднике.

Но самый спорный пункт – это предоставление возможности местным чиновникам не возвращать животных в дикую природу после стерилизации. Сейчас федеральное законодательство предписывает такой порядок: стерилизация – биркование – выпуск на улицу неагрессивных собак. Югорские законодатели предлагают обозначить случаи, при которых временно или никогда нельзя выпускать собак обратно на улицу. Так, по замыслу авторов поправок, власти смогут не выпускать отловленных животных на улицу в случае экстремально низкой температуры воздуха, возникновения эпидемий среди животных, а также при превышении нормативной численности. В случае полного запрета на выпуск животных в природную среду их предлагают гуманно умерщвлять.

Определять нормативную плотность и реальную плотность животных в городах и сёлах предлагается самим региональным чиновникам.

Также югорчане предложат уполномоченным органам описать, как специалисты должны определять, что собака агрессивна.

Буквально несколько дней назад несовершенство федерального закона об обращении с бродячими животными отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он сказал, что гуманное отношение к отловленным собакам завело Ямал в тупик – на улицах биркованные и стерилизованные животные сбиваются в стаи и нападают на жителей. Это значит, что существующая схема не работает. Он сказал, что Ямал «выходит» на федерального законодателя, чтобы ограничить число четвероногих, которых можно выпускать на улицу.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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