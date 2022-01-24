Бродячие собаки напали на мальчика на Камчатке, ведется проверка

На Камчатке следователи начали проверку после нападения стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел накануне в микрорайоне Рыбачий в городе Вилючинске. Стая собак напала на ребенка в районе улицы Крашенинникова. Псов смог быстро отогнать прибежавший на помощь прохожий.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась. Ребенок получил только синяк на ноге.

В тот же день в одном из региональных пабликов в соцсетях появился ролик, на котором запечатлена убегающая стая собак от плачущего малолетнего мальчика. Автор видео сообщил о нападении собак на ребенка.

По данном факту «организована процессуальная проверка обстоятельств нападения бесхозных собак на ребенка», – говорится в сообщении ведомства.

В СК РФ подчеркнули, что по итогам проверки «будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за своевременный отлов и содержание безнадзорных животных».

Напомним, в минувшую субботу бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку в Забайкалье. Ребенок пропал по пути домой из музыкальной школы. Тело девочки со следами нападения животных нашли на пустыре. В связи с гибелью ребенка возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства, которое регулирует отлов бездомных собак. Руководитель ведомства, в том числе, предложил обозначить уголовную ответственность для чиновников в случае трагедии с нападением собак на людей.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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