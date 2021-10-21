Беременную на улице искусала агрессивная собака: «Хозяин не обращал внимания» (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту нападения собаки на беременную свердловчанку. Инцидент произошел в Березовском. Местная жительница Анна Рожкова шла по улице, когда на нее набросилось агрессивное животное – пес не был бездомным. «Я шла домой через частный сектор на Мичурина по тротуару, возле дома на Щорса, 22, мне навстречу выбежала собака – крупная, с цепью на шее. Она не лаяла, просто сразу бросилась на меня и вцепилась мне в руку, потом в другую, потом в ногу. Я даже не поняла сначала, что происходит, потому что собак не боюсь, не ожидала от нее никакой подлости. Я закричала, начала бить собаку сумкой, а потом вышел ее хозяин. Я крикнула ему, что вообще происходит, но он не обращал на меня внимания, просто позвал собаку, завел ее во двор и закрыл калитку. Говорить со мной он не стал», – рассказала «Новому Дню» пострадавшая.

Анне помогла проезжавшая мимо девушка, она довезла ее до больницы, откуда пострадавшую забрала скорая (хирургическое и травматологическое отделения в Березовском закрыты из-за коронавируса). Однако медики смогли оказать помощь Анне лишь частично. Девушка на 20-й неделе беременности, так что укол от бешенства ей ставить не стали, это противопоказано. «Меня отвезли в травмпункт 23-й больницы, все, что смогли – обработать рану и сделать снимок», – сообщила девушка.

Анна обратилась с заявлением в полицию. «Сегодня связалась с участковой, она сказала, что сегодня встретимся, и она даст направление на какую-то экспертизу», – добавила пострадавшая.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области «Новому Дню» сказали, что ОВД Березовского проводится проверка по данному факту. «Устанавливает обстоятельства произошедшего участковый уполномоченный территориального ОВД. Владелец собаки уже установлен. Сегодня после обеда потерпевшая приглашена в отдел полиции для опроса. Чтобы установить, причинен ли ее здоровью ущерб, женщине будет рекомендовано пройти судебно-медицинское обследование, от результатов которого будет зависеть процессуальное решение», – уточнил руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Подробностей пока нет, несмотря на то, что адрес хозяина агрессивной собаки известен. Главный вопрос сейчас, который тревожит Анну, – не болеет ли пес бешенством. Как объяснил агентству ветврач Артем Слюсаренко, бешенство не всегда видно даже хозяину животного. «У болезни есть инкубационный период – до нескольких недель, когда собака уже заражена, а проявлений пока никаких нет. Потом начинаются симптомы – сначала повышается температура, появляется слабость, вялость, возможны расстройства желудка, рвота, отказ от еды. Повышенная агрессивность, текущая слюна, расфокусированное зрение и боязнь воды и света – это уже терминальные стадии заболевания», – объяснил специалист.

По его словам, узнать, не больна ли собака, можно двумя способами. Первый – проверить ветеринарный паспорт животного. Собаководам рекомендуют прививать от этой болезни своих животных, особенно тех, кто живет в частном секторе, где выше риск контакта с дикими животными – переносчиками бешенства. Второй способ – исследование тканей мозга животного. Делается посмертно. «Вообще, если человека укусила собака, ее изолируют на 10 дней. В это время делают анализы, у собаки берут кровь, иногда слюну, делают общий анализ, биохимию. Но поскольку вирус циркулирует не столько в крови, а поражает нервную систему, то это не самый точный результат. Достоверный – это все-таки патологоанатомическое исследование. Пока готовятся анализы, за собакой наблюдают, если заболевание есть, собаку усыпляют», – добавил собеседник агентства.

Березовский, Екатерина Норсеева

Березовский. Другие новости 21.10.21

Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября. / «Вещи, сказали, завтра отдадут», – ученики «заминированной» школы – об эвакуации. / Из школы в центре Екатеринбурга эвакуируют детей из-за сообщения о взрыве (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»