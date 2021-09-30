В Тазовском районе жертве бездомной собаки выплатили компенсацию

Прокуратура Тазовского района организовала проверку по обращению родителей несовершеннолетней, которую в июне укусила бездомная собака. Как сообщили в окружной прокуратуре, инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения местной властью обязанностей по отлову безнадзорных животных.

Прокурор в интересах ребенка направил в суд иск с требованием взыскать с администрации района компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил и взыскал в пользу девочки компенсацию в 50 тысяч рублей.

Как ранее писал «Новый День», проблема бездомных собак является актуальной для Ямала.

Тазовский район, Александр Непомнящий

Тазовский район. Другие новости 30.09.21

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