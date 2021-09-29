У бездомных собак в Шурышкарском районе все-таки будет приют

В Шурышкарском районе все-таки построят приют для безнадзорных животных. Напомним, ранее «Новый День» писал о том, что районная прокуратура внесла представление главе. На возведение объекта было выделено 34 миллиона, а строительство так и не было начато.

Сегодня действующий глава муниципалитета – Олег Попов прояснил ситуацию в своем аккаунте Instagram: «Одним из первых решений, принятых мной с момента избрания главой Шурышкарского района, а это произошло 22 марта текущего года, было решение о возведении приюта в блочно-модульном исполнении. От планов возводить объект в капитальном исполнении решили отказаться ввиду необоснованно длительных сроков и затрат».

Сейчас на объекте, по словам Олега Попова, идут активные работы. Территория благоустроена. Возведен вольер и здание и теплогенераторной. Строители тем временем, приступили к возведению основного здания приюта.

Также глава муниципалитета заверил, что все строительные материалы, необходимые для завершения строительства, завезены на объект. За подрядчиками, которые осуществляют строительство, ведется постоянный контроль.

Шурышкарский район, Александр Непомнящий

Шурышкарский район. Другие новости 29.09.21

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