На Ямале прокуратура через суд заставляет власти построить собачий приют

В Шурышкарском районе прокуратура обратилась в суд. Причиной стало невыполнение администрацией требований федерального закона об ответственном отношении к животным.

По данным ведомства, с начала 2020 года на территории муниципалитета не был решен вопрос бездомных собак. При этом, в район из бюджета региона поступили 34 миллиона рублей. На эти деньги администрация была должна построить приют для безнадзорных животных.

Дело не исправилось даже после того, как прокурор внес главе муниципалитета представление. Поэтому ведомство обратилось в суд. Инстанция удовлетворила требования прокурора в полном объеме, в настоящее время решение суда вступило в законную силу. Его исполнение контролируется прокуратурой.

Как уже писал «Новый День», на Ямале дети регулярно страдают от укусов диких собак и по суду получают от муниципальных властей компенсации за полученные моральные страдания и физические травмы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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