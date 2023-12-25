Власти Губкинского заплатят за нападение собаки на девочку у школы

Власти Губкинского выплатят компенсацию семье девочки, которую укусила собака возле школы. ЧП случилось летом 2023 года. От нападения пса пострадала 7-летняя девочка.

«Ребёнок гулял на детской площадке возле МБОУ «СОШ № 2». Там на девочку напала собака без ошейника и поводка. Животное укусило её за руку, причинив физические и нравственные страдания. Прокурор города направил иск в суд о взыскании с администрации Губкинского компенсации причиненного ребёнку морального вреда»,– объяснили в прокуратуре Ямала.

В пользу девочки взыскано 20 тыс. рублей.

В ведомстве добавили, что всего в текущем году в суды предъявлено 55 исков указанной категории на общую сумму 2 790 тыс. рублей, из них рассмотрено и удовлетворено 35 на сумму 620 тыс. рублей.

Прокуратура регулярно подаёт иски в связи с нападениями собак на людей в городах и посёлках Ямала. При этом проблема нападения животных остаётся актуальной. Сейчас в регионе, как и по всей стране, действует гуманная система – отловленных на улице четвероногих не умерщвляют, а чипируют и стерилизуют, затем снова отпускают на улицу. Планировалось, что со временем при такой системе собак на улицах станет меньше, но этого не происходит. Псы плодятся из-за того, что люди бросают их, либо отпускают на самовыгул.

Губкинский, Наталья Ефремова

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© 2023, РИА «Новый День»

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