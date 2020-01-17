Мэрия Лабытнанги проиграла суды и заплатит подросткам, на которых напали бездомные собаки

Мэрия Лабытнанги окончательно проиграла долгий судебный процесс, связанный с нападением бездомных собак на двух подростков, сообщает прокуратура ЯНАО. Городская администрация выплатит детям по 15 тыс рублей.

Собаки напали на несовершеннолетних детей год назад. «Два подростка получили телесные повреждения, им понадобилось амбулаторное лечение», – уточняет надзорное ведомство.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Лабытнанги компенсации морального вреда и выиграла процесс. Юристы мэрии решение оспорили. Дело дошло до Седьмого кассационного суда. «Накануне суд кассационной инстанции оставил решения нижестоящих судов без изменения, признав принесенные органом местного самоуправления жалобы необоснованными», – сообщает ямальская прокуратура. Пострадавшим детям чиновники должны выплатить по 15 тыс рублей.

По данным ведомства, за 2019 год прокуроры подали 23 иска в пользу ямальцев, пострадавших от безнадзорных собак. Общая сумма исковых требований составила 900 тысяч рублей.

Как сообщал «Новый День», 13 января 2020 года в Лабытнанги открылся первый на Ямале муниципальный приют для бездомных кошек и собак. Центр называется «Котопес» и над его созданием работали не только чиновники, но и зоозащитники.

Первый ямальский приют площадью 3 тыс квадратных метров рассчитан на 100 собак и 20 кошек. Уличных животных перестанут убивать варварским способом. Бездомных кошек и собак будут лечить, прививать, стерилизовать. До конца года на Ямале должны открыться приюты во всех 13-ти муниципалитетах.

Изменившийся закон теперь не позволяет отлавливать и уничтожать бездомных животных. В конце 2019 года депутаты заксобрания ЯНАО проголосовали за региональный закон, который наделяет муниципалитеты округа полномочиями по созданию приютов для животных. На создание муниципальных приютов в окружном бюджете запланировано около 399 млн рублей.

В Лабытнанги, Муравленко и Надыме приюты будут переоборудованы из старых помещений. В других территориях ЯНАО муниципалы будут приобретать комплекты мобильных быстровозводимых зданий.

Каждой бездомной кошке или собаке сделают необходимые прививки, стерилизуют и повесят бирку на ухо. После животным попробуют найти хозяев, а если не получится – выпустят в естественную среду обитания. Если четвероногие явно не способны выжить на улице – например те, кто раньше был домашним питомцем, – то они останутся жить в приюте.

Лабытнанги, служба информации

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