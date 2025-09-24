Власти Лабытнанги в очередной раз заплатят укушенной собакой горожанке

Прокуратура снова упрекнула мэрию Лабытнанги в неэффективной работе по отлову уличных собак. Также ведомство взыскало с чиновников 70 тыс. рублей в пользу несовершеннолетней, которую укусила собака.

Вероятно, речь идёт о случае, который произошёл в августе 2025 года с 17-летней девушкой. После этого её мама в соцсетях попросила главу города Марину Трескову заняться отловом собак в районе Геофизики.

Ситуацию взяли на контроль в СК.

«Должных мер по организации отлова безнадзорных животных на территории городского округа Лабытнанги не принято, надлежащий контроль исполнения обязательств по контракту не обеспечен», – говорится в сообщении прокуратуры.

Это один из нескольких десятков, а, возможно, и сотен случаев взыскания средств с местных администраций за нападение безнадзорных животных. Проблему уже много раз озвучили главы в рамках своих прямых эфиров – отловленных на улицах собак после вакцинации и чипирования отпускают обратно, если они не проявляют агрессии. Это значит, что они снова могут напасть на прохожих. Но изменить систему нельзя – таков федеральный порядок. Предполагается, что новых животных на улицах появляться не должно, а те, что уже есть, вакцинированные, чипированные и стерилизованные, спокойно доживают свой век, не мешая людям.

Однако животных в городах и посёлках меньше не становится. Отчасти потому что люди выкидывают питомцев, отчасти потому что домашние собаки, находясь на самовыгуле, могут способствовать размножению бездомных собак.

Кардинально вопрос должна решить всеобщая регистрация домашних животных, которая вводится в регионе.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

