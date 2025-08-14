Жители Лабытнанги просят главу Трескову заняться бездомными собаками

В Лабытнанги собака напала на 17-летнюю девушку и укусила за ногу. Северянке потребовалась помощь медиков. Следком начал проверку по факту ЧП, сообщают в ведомстве. Инцидент произошёл 11 августа 2025 года.

В соцсетях люди пожаловались на то, что в микрорайоне Геофизики бегают беспризорные стаи четвероногих и пугают прохожих.

«Жители нашего района (Геофизики) не раз обращались с подобной просьбой (отловит собак – прим.ред). Весь город знает, что у нас несколько десятков бездомных собак, но к всеобщему сожалению, не все меры предприняты организациями по окончательному отлову! Может, другие родители города поддержат нас и, наконец-то, больше не будет этих случаев, ведь, по-настоящему страшно за жизнь и здоровье детей!», – написала мама пострадавшей девочки в группе «Лабытнанги info». Она попросила главу города Марину Трескову принять меры. В комментариях представители администрации города написали, что передали заявку на отлов в специализированную службу.

Результаты проверки по факту нападения собаки на девушку глава ямальского управления СК должен представить в центральный аппарат ведомства.

Жители Лабытнанги достаточно часто жалуются на бродячих собак. Следком постоянно берёт такие жалобы в работу. Однако о том, чем заканчивают проверки следователей, не сообщается.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube