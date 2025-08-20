В Лабытнанги на девушку напала чипированная собака

Следователи раскрыли первые результаты проверки по факту нападения собаки на 17-летнюю девушку в Лабытнанги. ЧП случилось на улице Бованенко, когда девушка находилась возле своего дома.

«Проведена судебно-медицинская экспертиза: установлено наличие телесных повреждений в виде ссадин, не повлекших вреда здоровью. По результатам проведенного отлова животное помещено в специализированный приют. Собака имеет микрочип и стерилизована», – сообщили в Следкоме Ямала.



Проверка всё ещё проводится. Решение о возбуждении уголовного дела не принято.

Об инциденте сообщила ранее мама девушки в местном сообществе.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

