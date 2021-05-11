Мэрия ямальского города заплатила 30 тысяч родителям ребёнка, которого укусила бродячая собака

В Лабытнанги местная администрация выплатила 30 тысяч рублей родителям пострадавшего от укуса собаки ребёнка. Такое решение вынесла местная прокуратура по итогам проверки инцидента.

В декабре 2020 года бездомная собака напала на ребёнка, который играл на детской площадке. Собака испугала и укусила малыша. Родителям пришлось везти его в больницу, где ему оказали помощь и провели вакцинацию от бешенства – серию уколов. Прокурор города обратился с иском в суд о взыскании с администрации Лабытнанги в пользу ребенка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, и семье была выплачена компенсация.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 07.05.21

На Ямале не снижается число заражённых коронавирусом. / В Тарко-Сале ковидный госпиталь снова стал роддомом. / «Аэропорт Салехард» заплатит штрафы за несоблюдение антитеррористического законодательства в гостинице «Обь». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»