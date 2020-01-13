На Ямале открылся первый муниципальный приют для бездомных животных

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в понедельник, 13 января, сообщил об открытии на Ямале первого приюта для бездомных кошек и собак. В своем аккаунте в Инстаграм глава региона написал, что приют заработал в Лабытнанги. Центр называется «Котопес» и над его созданием работали не только чиновники, но и зоозащитники.

«Город взял на себя оргвопросы: нашли помещение, реконструировали, оборудовали под нужды приюта. Заботиться о животных будут те, у кого есть опыт и кому это по душе – волонтеры общественной организации «Ковчег», – написал в Инстаграм Артюхов.

Первый ямальский приют площадью 3 тыс квадратных метров рассчитан на 100 собак и 20 кошек. Уличных животных перестанут убивать варварским способом. Бездомных кошек и собак будут лечить, прививать, стерилизовать. Дмитрий Артюхов напомнил, что до конца года на Ямале должны открыться приюты во всех 13-ти муниципалитетах.

Как сообщал «Новый День», изменившийся закон теперь не позволяет отлавливать и уничтожать бездомных животных. В конце 2019 года депутаты заксобрания ЯНАО проголосовали за региональный закон, который наделяет муниципалитеты округа полномочиями по созданию приютов для животных.

«На эти цели выделено около 399 млн рублей. Деньги для содержания есть, примерно 140 млн рублей. Нормативы финансовых затрат были рассчитаны исходя из данных об отлове безнадзорных животных в муниципальных образованиях в 2018 году из расчета 7500 тыс. животных», – ранее комментировал депутат окружного заксобрания Марат Абдрахманов.

В Лабытнанги, Муравленко и Надыме приюты будут переоборудованы из старых помещений. В других территориях ЯНАО муниципалы будут приобретать комплекты мобильных быстровозводимых зданий. Везде ведётся работа по привлечению некоммерческих организаций к работе в новых условиях. Общественников будут привлекать для оказания помощи работникам приютов по уходу за животными, поиску для них новых владельцев, их социализации.

Каждой бездомной кошке или собаке сделают необходимые прививки, стерилизуют и повесят бирку на ухо. После животным попробуют найти хозяев, а если не получится – выпустят в естественную среду обитания. Если четвероногие явно не способны выжить на улице – например те, кто раньше был домашним питомцем, – то они останутся жить в приюте.

Лабытнанги, Салехард, служба информации

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